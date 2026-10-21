Marcos Antonio Martins Fernandes, de 57 anos, morreu cerca de dois meses após se aposentar da carreira de policial penal, depois de mais de 35 anos de serviço. A morte, ocorrida na manhã de segunda-feira (19), dentro de uma residência no Jardim Jaraguá, em Taubaté, provocou comoção entre familiares, amigos e antigos colegas de trabalho, que publicaram mensagens de despedida nas redes sociais.

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As homenagens destacam a personalidade tranquila de Marcos e a boa relação que mantinha com as pessoas. A notícia da morte também foi recebida com tristeza por quem conviveu com ele durante décadas e se surpreendeu com a violência do episódio.