Os trabalhadores da GV do Brasil, em Pindamonhangaba, entraram em greve nesta terça-feira (20) após rejeitarem a proposta apresentada pela empresa durante a campanha salarial. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a oferta não prevê aumento real de salários nem reajuste na PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

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De acordo com a entidade, a paralisação foi aprovada pela ampla maioria dos funcionários. Com o início da greve, os trabalhadores deixaram a fábrica, permanecendo na usina apenas os profissionais responsáveis por funções essenciais.