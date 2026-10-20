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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem dá socos em mulher no meio da rua e é preso na RMVale

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica em São Sebastião após agredir a companheira em via pública. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), no bairro Topolândia, por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe fez contato com a vítima, que relatou ter sido ofendida verbalmente pelo companheiro e agredida com socos na região das costelas.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico. O agressor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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