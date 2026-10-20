Um homem foi preso por violência doméstica em São Sebastião após agredir a companheira em via pública. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), no bairro Topolândia, por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe fez contato com a vítima, que relatou ter sido ofendida verbalmente pelo companheiro e agredida com socos na região das costelas.