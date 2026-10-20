O boletim de ocorrência da Polícia Civil revela detalhes da morte do policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, 57 anos, esfaqueado na manhã de segunda-feira (19), dentro de uma residência no Jardim Jaraguá, em Taubaté.

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Segundo o registro, o enteado da vítima, de 34 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, lesão corporal e ameaça, após uma discussão familiar que terminou em morte.