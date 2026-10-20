O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa segunda-feira (19) para atender a uma ocorrência envolvendo um enxame de abelhas na rua Virgem, no Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos.

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O chamado foi registrado por volta das 12h38. Ao chegar ao local, a equipe constatou que as abelhas estavam em deslocamento migratório, dispersas pela área e com comportamento característico desse processo.