As passagens de ônibus do transporte coletivo municipal de Ilhabela ficarão até 50% mais baratas a partir de 1º de novembro de 2026. O pagamento com o Cartão Fênix Fácil cairá de R$ 4,80 para R$ 2,50 (queda de aproximadamente 48%), enquanto o valor pago em dinheiro ou Pix passará de R$ 10 para R$ 5 (redução de 50%).

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A medida anunciada pela Prefeitura foi oficializada pelo Decreto Municipal nº 12.125/2026 com o objetivo de ampliar o acesso da população ao transporte público, reduzir o trânsito e conter o avanço do transporte clandestino na cidade. De acordo com o texto do decreto, os preços antigos vinham provocando a queda no número de passageiros e o aumento do uso de transportes não regulamentados.

Aquabus mantém valores atuais