As passagens de ônibus do transporte coletivo municipal de Ilhabela ficarão até 50% mais baratas a partir de 1º de novembro de 2026. O pagamento com o Cartão Fênix Fácil cairá de R$ 4,80 para R$ 2,50 (queda de aproximadamente 48%), enquanto o valor pago em dinheiro ou Pix passará de R$ 10 para R$ 5 (redução de 50%).
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A medida anunciada pela Prefeitura foi oficializada pelo Decreto Municipal nº 12.125/2026 com o objetivo de ampliar o acesso da população ao transporte público, reduzir o trânsito e conter o avanço do transporte clandestino na cidade. De acordo com o texto do decreto, os preços antigos vinham provocando a queda no número de passageiros e o aumento do uso de transportes não regulamentados.
Aquabus mantém valores atuais
O Aquabus, sistema municipal de transporte aquaviário, não passará por alterações e manterá seus valores vigentes:
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Tarifa com Cartão Fênix Fácil: R$ 4,80
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Tarifa Integral (Bilhete Eletrônico): R$ 20,00
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Gratuidades: mantidas para pessoas com deficiência, idosos com mais de 60 anos e crianças com menos de 6 anos, respeitando as normas do serviço
Como garantir o desconto e onde recarregar
Para pagar o valor promocional de R$ 2,50, o passageiro precisa utilizar o Cartão Fênix Fácil (com saldo pré-carregado) ou a carteira digital cadastrada no sistema. Quem optar por dinheiro ou Pix pagará o valor fixado em R$ 5,00.
Pontos de Atendimento e Recarga
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Sede da Expresso Fênix: avenida Tiradentes, nº 124, Barra Velha (próximo ao Terminal da Balsa). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 12h e das 13h às 17h.
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Outros locais de recarga: postos de atendimento distribuídos pelos bairros Água Branca, Alto da Barra, Bexiga, Reino, Vila, Itaquanduba, Perequê e Barra Velha.
A lista completa e atualizada dos endereços e horários de funcionamento dos pontos de recarga pode ser consultada no site