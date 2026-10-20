Um homem foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (19), suspeito de participação em um roubo a um estabelecimento comercial na região de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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Durante o crime, as vítimas teriam sido amarradas e obrigadas a realizar transferências bancárias via Pix. O veículo do proprietário também foi levado pelos criminosos.