Um homem foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (19), suspeito de participação em um roubo a um estabelecimento comercial na região de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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Durante o crime, as vítimas teriam sido amarradas e obrigadas a realizar transferências bancárias via Pix. O veículo do proprietário também foi levado pelos criminosos.
Após receber informações sobre o roubo, equipes do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo roubado na região de Boiçucanga.
Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes tentaram fugir, dando início a uma perseguição. Durante o acompanhamento, o carro foi abandonado ainda em movimento na região de Cambury, e os suspeitos tentaram escapar a pé.
Um dos envolvidos foi capturado pelos policiais. Na sequência, as equipes localizaram uma mochila com um simulacro de pistola, uma touca ninja, cerca de 231 gramas de maconha, dinheiro, cartões bancários, um rádio comunicador, quatro celulares e um relógio smartwatch.
O veículo recuperado, os materiais apreendidos e o homem preso foram encaminhados às autoridades para as providências legais.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça. O caso envolve suspeitas de roubo com retenção de vítimas, extorsão e tráfico de drogas.