O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava busca preencher 30 vagas imediatas para o cargo de auxiliar de produção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A função exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.