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EMPREGO

Caçapava realiza mutirão preencher vagas de auxiliar de produção

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava busca preencher 30 vagas imediatas para o cargo de auxiliar de produção.

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A função exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento até quarta-feira (20), na sede do PAT, localizada na Avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, 1º andar, no Centro. O atendimento ocorre das 9h às 16h.

As entrevistas serão realizadas na quinta-feira (21), no mesmo local, das 9h30 às 12h.

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