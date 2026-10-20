Pelo menos três em cada dez municípios brasileiros não têm plano de contingência para enfrentar desastres climáticos, como enchentes, secas severas e tempestades. Além disso, 37% das cidades não contam com um sistema próprio de alerta para situações de risco.

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Os dados fazem parte de um estudo publicado na revista científica Disaster Risk Science, que aponta falhas na preparação das administrações municipais para enfrentar eventos extremos.