O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão temperaturas amenas e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira (20), segundo a previsão do tempo para o estado de São Paulo.
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A umidade proveniente do oceano favorece a variação de nebulosidade na faixa leste paulista, enquanto outras regiões devem registrar sol e calor, com índices de umidade do ar abaixo de 30%.
O dia começou com céu encoberto e temperaturas mais baixas na faixa leste do estado. Ao longo das horas, a nebulosidade deve variar, sem descartar a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.
Nas cidades da faixa leste, as temperaturas máximas devem ficar entre 18°C e 25°C. A previsão indica condições diferentes no interior paulista, onde o predomínio de uma massa de ar quente e seco deve manter o tempo firme e ensolarado.
Calor e baixa umidade
Nas demais regiões do estado, as temperaturas máximas podem variar de 26°C a 37°C. A combinação de calor e tempo seco também deve reduzir a umidade relativa do ar durante a tarde, com índices inferiores a 30% em boa parte dos municípios.
A situação exige atenção principalmente no norte, noroeste e extremo oeste paulista, onde a umidade pode se aproximar de 15%.
Frio nas primeiras horas
Apesar da previsão de calor em parte do estado, algumas cidades registraram temperaturas baixas no início da manhã desta terça-feira. De acordo com medições realizadas às 7h20, Itararé marcou 8,5°C, segundo o Ciiagro, enquanto Campos do Jordão registrou 8,8°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão para o restante do dia indica diferenças significativas entre a faixa leste e o interior paulista, com maior presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, enquanto o tempo seco predomina em outras áreas.