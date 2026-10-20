O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão temperaturas amenas e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira (20), segundo a previsão do tempo para o estado de São Paulo.

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A umidade proveniente do oceano favorece a variação de nebulosidade na faixa leste paulista, enquanto outras regiões devem registrar sol e calor, com índices de umidade do ar abaixo de 30%.