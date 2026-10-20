A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 17,8 kg de drogas e prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de entorpecentes nessa segunda-feira (19), em São José dos Campos. A ação ocorreu na comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul do município.

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A apreensão foi realizada por policiais da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). A equipe investigava informações sobre o possível armazenamento de drogas em um imóvel da comunidade.