A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 17,8 kg de drogas e prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de entorpecentes nessa segunda-feira (19), em São José dos Campos. A ação ocorreu na comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul do município.
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A apreensão foi realizada por policiais da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). A equipe investigava informações sobre o possível armazenamento de drogas em um imóvel da comunidade.
Durante as diligências, os agentes localizaram 17,4 kg de maconha e 431,4 gramas de cocaína. Também foram apreendidas duas balanças digitais de precisão e materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes.
Segundo a Polícia Civil, os exames preliminares confirmaram a presença de maconha e cocaína entre as substâncias apreendidas.
O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.
A operação mobilizou seis policiais civis, distribuídos em duas viaturas, e teve como objetivo combater o comércio ilegal de entorpecentes na região sul de São José dos Campos.