Uma mulher foi reanimada pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, no domingo (18).
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A equipe retornava de outro atendimento quando foi abordada pelo filho da paciente, que pediu ajuda. Ao chegar ao local, os profissionais encontraram a mulher em parada cardiorrespiratória e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.
Durante o atendimento, foram utilizados ventilação por máscara laríngea, desfibrilador externo automático, compressões torácicas mecânicas e medicamentos.
Após quatro ciclos de reanimação, a equipe conseguiu restabelecer a circulação espontânea da paciente. Ela apresentou ritmo cardíaco sinusal e estabilização da pressão arterial.
Depois da recuperação inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Costa Sul para continuidade do atendimento médico.