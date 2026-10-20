Uma mulher foi reanimada pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, no domingo (18).

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A equipe retornava de outro atendimento quando foi abordada pelo filho da paciente, que pediu ajuda. Ao chegar ao local, os profissionais encontraram a mulher em parada cardiorrespiratória e iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.