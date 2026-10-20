O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 55 vagas de emprego disponíveis voltadas para o setor de alimentação, gastronomia e atendimento em restaurantes.
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A relação de oportunidades contempla perfis com e sem experiência anterior.
Destaca-se o cargo de atendente de lanchonete, com 32 oportunidades distribuídas entre vagas gerais, primeiro emprego, estágio e atuação em drive-thru. Há ainda dez vagas para garçom, sete para ajudante de cozinha, quatro para cozinheiro geral, uma para auxiliar de barman e uma para maître de restaurante.
A lista completa de vagas pode ser consultada no site da Prefeitura. Ao todo, são 398 oportunidades para diversas áreas de atuação no município.
Processo seletivo
Para concorrer a qualquer uma das funções, os candidatos devem comparecer ao PAT na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até o encerramento da distribuição de senhas.