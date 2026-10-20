O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 55 vagas de emprego disponíveis voltadas para o setor de alimentação, gastronomia e atendimento em restaurantes.

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A relação de oportunidades contempla perfis com e sem experiência anterior.