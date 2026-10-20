Vale do Paraíba e Litoral Norte estão sob alerta para a ocorrência de tempestades e ventos fortes para a próxima quinta-feira (22).
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Defesa Civil, há possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.
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O alerta também inclui a possibilidade de ventos intensos, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h, além de descargas elétricas e queda de granizo. Para a faixa litorânea, a Defesa Civil alerta ainda para o risco de agitação marítima.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Durante a incidência de raios, a recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
Em situações de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.