Vale do Paraíba e Litoral Norte estão sob alerta para a ocorrência de tempestades e ventos fortes para a próxima quinta-feira (22).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Defesa Civil, há possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp