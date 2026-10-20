Um caminhão carregado com 21 bovinos sofreu uma pane mecânica e mobilizou equipes de socorro na noite de segunda-feira (19), no km 7 do Contorno Sul da Tamoios (SPI 097/055), no trecho de Caraguatatuba, no sentido oeste.
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O veículo, um Mercedes-Benz 1620, parou na faixa 2 de rolamento após apresentar falha mecânica às 22h51. O motorista solicitou apoio particular para realizar o transbordo da carga viva, que chegou ao local às 23h27. Com o auxílio de um guincho pesado da Concessionária Tamoios, o problema mecânico foi solucionado, permitindo a liberação total da pista às 23h43.
O condutor do caminhão não se feriu e a ocorrência não provocou congestionamento no trecho. As informações foram divulgadas pelo Centro de Controle Operacional da Concessionária Tamoios.