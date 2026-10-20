Policiais do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperaram duas motocicletas furtadas e prenderam suspeitos em ações com menos de duas horas de intervalo em São José dos Campos. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (19).
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A primeira ação ocorreu por volta das 14h05, durante patrulhamento no bairro Alto da Ponte. A equipe abordou uma motocicleta e, após consulta aos dados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou que o veículo era produto de furto. Dois homens foram detidos.
Pouco depois, por volta das 15h30, os policiais prenderam outro homem em flagrante no bairro Vila Paiva, flagrado com uma motocicleta modelo CG Cargo de cor branca, também produto de furto.
As ocorrências foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.