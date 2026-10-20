Policiais do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperaram duas motocicletas furtadas e prenderam suspeitos em ações com menos de duas horas de intervalo em São José dos Campos. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (19).

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A primeira ação ocorreu por volta das 14h05, durante patrulhamento no bairro Alto da Ponte. A equipe abordou uma motocicleta e, após consulta aos dados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou que o veículo era produto de furto. Dois homens foram detidos.