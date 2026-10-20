Um homem procurado pela Justiça por tentativa de feminicídio foi localizado e preso em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), durante ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Vila Rica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe avistou o suspeito e, após pesquisa criminal via Muralha Paulista, constatou o mandado de prisão em aberto.