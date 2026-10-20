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FORAGIDO

Procurado por tentativa de feminicídio é preso pelo Baep em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de feminicídio foi localizado e preso em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), durante ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Vila Rica.

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A equipe avistou o suspeito e, após pesquisa criminal via Muralha Paulista, constatou o mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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