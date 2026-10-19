O São José Basketball estreou com derrota por 90 a 59 para o Franca na noite desta segunda-feira (19), no ginásio Pedrocão, em Franca, na primeira rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil). Os comandados do técnico Cris Ahmed ainda tiveram a estreia do pivô Murilo, que fez 13 pontos, mas não o suficiente para evitar a derrota.
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Nesta partida, o cestinha em quadra foi Vitinho, do Franca, com 18 pontos. No São José, Thompson, com 15 pontos, foi o principal pontuador.
Agora, o time da região volta a jogar já nesta quarta-feira (21), quando visita o Bauru, a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, casa do adversário.
Neste ano, os 18 times se enfrentam em turno e returno, com os 16 primeiros se classificando para os playoffs. Já o último colocado é rebaixado para a Liga Ouro.
Como foi a partida
Contra o atual vice-campeão paulista, o São José começou bem e abriu 5 a 0 nos primeiros lances do jogo. E mostrou que poderia dar trabalho. Em determinado momento, chegou a ficar oito pontos na frente no primeiro quarto. Mas, os francanos reagiram e fecharam o período dois pontos na frente: 17 a 15.
Veio o segundo quarto e o time da casa continuou melhor, abrindo vantagem sobre o São José, que já não tinha o mesmo ímpeto do início da partida. O Franca abriu 12 pontos, mas com duas bolas de três pontos de Thompson, o time da região reagiu de novo. Contudo, os donos casa ainda abriram 10 pontos antes do intervalo: 42 a 32.
Na etapa final, o São José tentou equilibrar e não deixar Franca ampliar. E até conseguiu nos primeiros minutos, mas ficou difícil na sequência. Com mais qualidade técnica, o time da casa foi aumentando a vantagem, que ficou em 21 pontos: 65 a 44.
No último período, os joseenses não conseguiram esboçar nenhum tipo de reação. E viram os francanos ampliarem ainda mais a contagem.