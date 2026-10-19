O São José Basketball estreou com derrota por 90 a 59 para o Franca na noite desta segunda-feira (19), no ginásio Pedrocão, em Franca, na primeira rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil). Os comandados do técnico Cris Ahmed ainda tiveram a estreia do pivô Murilo, que fez 13 pontos, mas não o suficiente para evitar a derrota.

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Nesta partida, o cestinha em quadra foi Vitinho, do Franca, com 18 pontos. No São José, Thompson, com 15 pontos, foi o principal pontuador.