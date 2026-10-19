O estado de São Paulo teve dois locais de votação alterados para o segundo turno nas eleições. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, as mudanças foram necessárias “por motivo de força maior”, em decorrência de danos causados pelas fortes chuvas.

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As mudanças foram feitas na capital e em Presidente Prudente.

Capital São Paulo