Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento preventivo. O veículo estava abandonado em frente a uma escola, e os agentes conseguiram localizar o proprietário após contato com a unidade de ensino.
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A ocorrência foi registrada na avenida José Ortiz Pato, em Taubaté, diante da EMEF Sargento Everton Vendramel. Segundo as informações divulgadas pela corporação, os guardas encontraram a motocicleta e fizeram uma consulta inicial para verificar a situação do veículo, mas não identificaram irregularidades naquele primeiro momento.
Na sequência, a equipe entrou em contato com a escola e localizou o proprietário. Ele informou que havia sido vítima de furto. Os agentes repassaram as orientações sobre os procedimentos necessários para registrar a ocorrência.
GCM localizou 38 veículos em nove meses
Entre janeiro e setembro de 2026, a Guarda Civil Municipal localizou 38 veículos durante as ações realizadas em diferentes regiões da cidade.
No mesmo período, os agentes fizeram 5.029 abordagens, que resultaram na detenção de 174 pessoas e na captura de 56 procurados pela Justiça, conforme os dados divulgados.
Monitoramento conta com mais de 2,6 mil câmeras
O trabalho da GCM conta com o apoio do Centro de Gestão Integrada (CGI), responsável pelo monitoramento de 2.662 câmeras instaladas em diferentes regiões de Taubaté.
Os equipamentos auxiliam no acompanhamento de ocorrências e nas ações de segurança realizadas pelas equipes municipais.