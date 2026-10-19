Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento preventivo. O veículo estava abandonado em frente a uma escola, e os agentes conseguiram localizar o proprietário após contato com a unidade de ensino.

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A ocorrência foi registrada na avenida José Ortiz Pato, em Taubaté, diante da EMEF Sargento Everton Vendramel. Segundo as informações divulgadas pela corporação, os guardas encontraram a motocicleta e fizeram uma consulta inicial para verificar a situação do veículo, mas não identificaram irregularidades naquele primeiro momento.