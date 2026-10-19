Jovens e estudantes terão acesso a 60 oportunidades de estágio e aprendizagem profissional nesta terça-feira (20). A ação de cadastramento será realizada pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com atendimento em dois períodos.

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Em Taubaté, serão oferecidas 20 vagas para aprendizes e 40 para estagiários. Os participantes também poderão se cadastrar no sistema do CIEE para concorrer a oportunidades futuras.