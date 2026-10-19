Jovens e estudantes terão acesso a 60 oportunidades de estágio e aprendizagem profissional nesta terça-feira (20). A ação de cadastramento será realizada pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com atendimento em dois períodos.
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Em Taubaté, serão oferecidas 20 vagas para aprendizes e 40 para estagiários. Os participantes também poderão se cadastrar no sistema do CIEE para concorrer a oportunidades futuras.
O atendimento ocorrerá das 9h às 12h30 e das 13h às 15h30, na sede do PAT. As senhas são limitadas.
Quem pode participar?
Para as vagas de aprendizagem profissional, podem se candidatar jovens de 14 a 24 anos incompletos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio. Segundo as informações divulgadas para a ação, há limite de idade de até 22 anos para contratação.
Já as oportunidades de estágio são destinadas a estudantes a partir de 16 anos que estejam matriculados no ensino médio, em cursos técnicos ou no ensino superior.
Veja as áreas com oportunidades
Entre as áreas destacadas para as vagas estão:
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Administração de Empresas e áreas correlatas;
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Engenharia Civil;
Engenharia Elétrica;
Pedagogia;
Ensino Médio, com aulas no período noturno;
Psicologia;
Odontologia, com aulas no período noturno.
Para fazer o cadastro, é necessário apresentar CPF, dados pessoais e informações escolares.
Onde será o cadastramento?
A ação será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60, dentro da Rodoviária Nova, no bairro Jardim Ana Emília.
Serviço
Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horários: das 9h às 12h30 e das 13h às 15h30
Vagas: 20 para aprendizes e 40 para estagiários
Local: PAT de Taubaté — Rua Benedito da Silveira Moraes, 60, Rodoviária Nova, Jardim Ana Emília
Atenção: as senhas são limitadas.