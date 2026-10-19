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Taubaté oferece 60 vagas de estágio e aprendizagem nesta terça

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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PMT
Taubaté oferece 60 vagas de estágio e aprendizagem nesta terça
Taubaté oferece 60 vagas de estágio e aprendizagem nesta terça

Jovens e estudantes terão acesso a 60 oportunidades de estágio e aprendizagem profissional nesta terça-feira (20). A ação de cadastramento será realizada pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com atendimento em dois períodos.

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Em Taubaté, serão oferecidas 20 vagas para aprendizes e 40 para estagiários. Os participantes também poderão se cadastrar no sistema do CIEE para concorrer a oportunidades futuras.

O atendimento ocorrerá das 9h às 12h30 e das 13h às 15h30, na sede do PAT. As senhas são limitadas.

Quem pode participar?

Para as vagas de aprendizagem profissional, podem se candidatar jovens de 14 a 24 anos incompletos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio. Segundo as informações divulgadas para a ação, há limite de idade de até 22 anos para contratação.

Já as oportunidades de estágio são destinadas a estudantes a partir de 16 anos que estejam matriculados no ensino médio, em cursos técnicos ou no ensino superior.

Veja as áreas com oportunidades

Entre as áreas destacadas para as vagas estão:

  • Administração de Empresas e áreas correlatas;

  • Engenharia Civil;

  • Engenharia Elétrica;

  • Pedagogia;

  • Ensino Médio, com aulas no período noturno;

  • Psicologia;

  • Odontologia, com aulas no período noturno.

    • Para fazer o cadastro, é necessário apresentar CPF, dados pessoais e informações escolares.

    Onde será o cadastramento?

    A ação será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60, dentro da Rodoviária Nova, no bairro Jardim Ana Emília.

    Serviço

    Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
    Horários: das 9h às 12h30 e das 13h às 15h30
    Vagas: 20 para aprendizes e 40 para estagiários
    Local: PAT de Taubaté — Rua Benedito da Silveira Moraes, 60, Rodoviária Nova, Jardim Ana Emília
    Atenção: as senhas são limitadas.

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