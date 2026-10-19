A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí identificou um adolescente de 17 anos como suspeito de matar Kaio Vinícius Sato, de 22 anos, a tiros no Parque Meia-Lua, na sexta-feira (16).
Segundo a Polícia Civil, o adolescente se apresentou nesta segunda-feira (19), acompanhado da mãe e de um advogado, e confessou o ato infracional.
O adolescente prestou depoimento na presença do advogado e foi liberado. Como se apresentou espontaneamente, não havia situação de flagrante nem pedido de apreensão, segundo as informações fornecidas sobre o caso.
De acordo com a DIG, policiais da equipe de homicídios foram ao local assim que souberam do assassinato. Nas primeiras diligências, ainda na sexta-feira, os investigadores identificaram o suspeito e obtiveram informações sobre a possível motivação do crime.
A família do adolescente informou aos policiais que ele deixou o local após os disparos e que não sabia onde ele estava. Na segunda-feira, o jovem compareceu à delegacia, confessou o ato infracional e apresentou sua versão dos fatos.
A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do homicídio, as circunstâncias dos disparos ou a relação entre o adolescente e a vítima.
Investigação continua
A Polícia Civil continua as diligências para concluir o inquérito e esclarecer as circunstâncias da morte de Kaio Vinícius Sato. O procedimento poderá resultar em um pedido de internação do adolescente na Fundação Casa, conforme a avaliação das autoridades responsáveis.
Por ter menos de 18 anos, o suspeito responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e não criminalmente como um adulto.
Jovem foi encontrado morto no Parque Meia-Lua
Kaio Vinícius Sato foi morto a tiros na sexta-feira (16), no Parque Meia-Lua, em Jacareí. Conforme as primeiras informações sobre a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h12 e encontrou o jovem caído na rua. Um médico constatou a morte no local.
Na primeira versão do boletim de ocorrência, a autoria do homicídio ainda era considerada desconhecida. A identificação do adolescente e a confissão foram divulgadas posteriormente pela DIG.