Os Conselhos Tutelares passaram a atender por novos números de telefone nesta segunda-feira (19). A mudança busca atualizar os canais de contato para quem precisa comunicar situações de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes.
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Em Taubaté, os Conselhos Tutelares 1 e 2 têm telefones específicos para atendimento durante o expediente. Já o plantão funciona 24 horas por dia, inclusive fora do horário regular, para receber demandas que precisam da atuação dos órgãos.
Veja os novos telefones dos Conselhos Tutelares
Conselho Tutelar 1
Telefone: (12) 3131-6272
Endereço: Rua Carolina Naressi, 30.
Conselho Tutelar 2
Telefone: (12) 3131-6273
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 7.
Plantão dos Conselhos Tutelares 1 e 2 — 24 horas
Telefone: (12) 99713-3525
Quando acionar o plantão?
O plantão pode ser procurado fora do horário regular de atendimento quando houver necessidade de comunicar situações relacionadas a ameaças ou violações dos direitos de crianças e adolescentes.
A orientação é utilizar os novos contatos para solicitar informações, comunicar ocorrências e buscar encaminhamento para situações que exijam a atuação do Conselho Tutelar.