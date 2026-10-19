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Conselho Tutelar de Taubaté muda telefones; veja os números

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Conselho Tutelar de Taubaté muda telefones; veja os números
Conselho Tutelar de Taubaté muda telefones; veja os números

Os Conselhos Tutelares passaram a atender por novos números de telefone nesta segunda-feira (19). A mudança busca atualizar os canais de contato para quem precisa comunicar situações de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes.

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Em Taubaté, os Conselhos Tutelares 1 e 2 têm telefones específicos para atendimento durante o expediente. Já o plantão funciona 24 horas por dia, inclusive fora do horário regular, para receber demandas que precisam da atuação dos órgãos.

Veja os novos telefones dos Conselhos Tutelares

Conselho Tutelar 1

Telefone: (12) 3131-6272

Endereço: Rua Carolina Naressi, 30.

Conselho Tutelar 2

Telefone: (12) 3131-6273

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 7.

Plantão dos Conselhos Tutelares 1 e 2 — 24 horas

Telefone: (12) 99713-3525

Quando acionar o plantão?

O plantão pode ser procurado fora do horário regular de atendimento quando houver necessidade de comunicar situações relacionadas a ameaças ou violações dos direitos de crianças e adolescentes.

A orientação é utilizar os novos contatos para solicitar informações, comunicar ocorrências e buscar encaminhamento para situações que exijam a atuação do Conselho Tutelar.

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