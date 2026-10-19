Os Conselhos Tutelares passaram a atender por novos números de telefone nesta segunda-feira (19). A mudança busca atualizar os canais de contato para quem precisa comunicar situações de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes.

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Em Taubaté, os Conselhos Tutelares 1 e 2 têm telefones específicos para atendimento durante o expediente. Já o plantão funciona 24 horas por dia, inclusive fora do horário regular, para receber demandas que precisam da atuação dos órgãos.