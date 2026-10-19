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SERVIÇO

Estrada rural de Taubaté recebe obras de drenagem no Pinheirinho

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Estrada rural de Taubaté recebe obras de drenagem no Pinheirinho
Estrada rural de Taubaté recebe obras de drenagem no Pinheirinho

A estrada João Mineiro, na região do Pinheirinho, na zona rural, passa por obras de drenagem para melhorar o escoamento da água e as condições de tráfego. Os serviços incluem a recuperação de uma travessia próxima a um córrego, com a instalação de duas linhas de tubos de concreto.

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Em Taubaté, a próxima etapa prevê a construção de caixas de drenagem e a implantação de canaletas para direcionar a água nas margens da estrada. Depois, será feito o cascalhamento da via, com aplicação de raspas de asfalto.

Segundo a Prefeitura, as intervenções atendem a pedidos de moradores da região. A melhoria da drenagem busca reduzir problemas de circulação, principalmente durante períodos de chuva intensa.

Outras estradas rurais recebem manutenção

Os trabalhos são executados por equipes da Secretaria de Obras e fazem parte da manutenção das estradas rurais do município. Entre os serviços realizados estão roçada, cascalhamento, limpeza e desobstrução de canaletas e saídas de água, retirada de barreiras e manutenção de pontes.

Nos últimos dias, as equipes também atuaram nas estradas Antônio Dino de Carvalho Fortes e Rio das Antas, além da estrada do Barreiro, na área conhecida como Morro da Uva.

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