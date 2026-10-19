A estrada João Mineiro, na região do Pinheirinho, na zona rural, passa por obras de drenagem para melhorar o escoamento da água e as condições de tráfego. Os serviços incluem a recuperação de uma travessia próxima a um córrego, com a instalação de duas linhas de tubos de concreto.

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Em Taubaté, a próxima etapa prevê a construção de caixas de drenagem e a implantação de canaletas para direcionar a água nas margens da estrada. Depois, será feito o cascalhamento da via, com aplicação de raspas de asfalto.