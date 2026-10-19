O administrador de uma página de fofocas nas redes sociais, Jhon Lennon Lopes Silva, foi morto a tiros no sábado (17). A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime, incluindo a possibilidade de relação com as publicações feitas pela vítima na internet.
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O homicídio aconteceu em Vitorino Freire, município do interior do Maranhão. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Jhon Lennon, efetuaram os disparos e fugiram em seguida.
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão dos suspeitos.
Polícia investiga possível relação com postagens
A Polícia Civil do Maranhão apura se o assassinato tem ligação com conteúdos publicados na página de fofocas administrada por Jhon Lennon ou se foi motivado por outras circunstâncias.
De acordo com a corporação, ele respondia a processos por difamação relacionados a publicações feitas nas redes sociais.
Os investigadores também consideram o histórico de violência contra a vítima. Jhon Lennon teria sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2023.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis.