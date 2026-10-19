O administrador de uma página de fofocas nas redes sociais, Jhon Lennon Lopes Silva, foi morto a tiros no sábado (17). A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime, incluindo a possibilidade de relação com as publicações feitas pela vítima na internet.

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O homicídio aconteceu em Vitorino Freire, município do interior do Maranhão. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Jhon Lennon, efetuaram os disparos e fugiram em seguida.