Uma mulher grávida de 29 anos foi encontrada morta e carbonizada na quarta-feira (14). Identificada como Juliana Paulo Pinto, ela teria sido assassinada pelo ex-companheiro, que, segundo a Polícia Civil, confessou o crime. O corpo da vítima também apresentava sinais de esquartejamento.

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O caso foi registrado em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ao lado do corpo, os investigadores encontraram um galão de combustível e uma sandália que pertenceria à vítima.