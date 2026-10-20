O médico Luciano Lopes Pastor, de 52 anos, morreu após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar (PM). Segundo a corporação, ele teria ameaçado a esposa e apontado uma arma para os policiais durante uma tentativa de negociação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Catanduva, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, cinco policiais militares foram até o local e tentaram resolver a situação por meio de diálogo, antes do início do confronto.