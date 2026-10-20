Um comerciante de 25 anos e a esposa, de 24, foram mortos a tiros na porta de uma adega pertencente ao casal, no final da tarde deste domingo (18). Dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos suspeitos de participação no crime poucas horas após o ataque.
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O duplo homicídio aconteceu no bairro Maracanã, em Anápolis (GO), pouco depois das 17h. As vítimas foram identificadas como Hiago Almeida dos Santos e Ana Carolina Maia Nogueira. A principal hipótese investigada é de que o crime tenha relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas.
Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o casal estava sentado na calçada, em frente ao estabelecimento, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram mais de dez disparos. As vítimas não tiveram oportunidade de reagir.
Um funcionário estava dentro da adega no momento do ataque e não foi atingido. De acordo com a Polícia Civil, há suspeita de que os autores monitoravam a rotina do casal e aguardaram um momento de pouca movimentação para realizar o crime.
Hiago foi atingido por seis disparos e morreu no local, antes da chegada do socorro. Ana Carolina foi baleada três vezes e encaminhada ao hospital por equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pouco depois de ela dar entrada na unidade de saúde.
Dois suspeitos são presos após o crime
Após o ataque, equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram buscas para localizar os suspeitos.
No início da noite de domingo, dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos em Campo Limpo de Goiás, município vizinho a Anápolis. Eles são suspeitos de envolvimento no duplo homicídio.
A investigação apura a possível participação de integrantes de uma facção criminosa e a suspeita de que o ataque tenha sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A motivação e as circunstâncias do crime deverão ser esclarecidas pelas autoridades.