Um comerciante de 25 anos e a esposa, de 24, foram mortos a tiros na porta de uma adega pertencente ao casal, no final da tarde deste domingo (18). Dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos suspeitos de participação no crime poucas horas após o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O duplo homicídio aconteceu no bairro Maracanã, em Anápolis (GO), pouco depois das 17h. As vítimas foram identificadas como Hiago Almeida dos Santos e Ana Carolina Maia Nogueira. A principal hipótese investigada é de que o crime tenha relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas.