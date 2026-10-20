Um homem foi preso neste domingo (18) por suspeita de violência doméstica, após uma denúncia feita pela própria companheira. Durante a ocorrência, policiais militares resgataram o filho do casal, um bebê de 3 meses, que estava sozinho em uma residência.
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O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A ocorrência começou quando a mulher ligou para o telefone 190, da Polícia Militar, e simulou fazer um pedido de pizza para indicar que precisava de ajuda.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço informado e conversaram com a mulher. Ela relatou que havia sofrido violência doméstica dias antes e que, naquele domingo, o marido saiu com o filho do casal após ameaçá-la.
A mãe também indicou aos policiais o endereço onde o homem poderia estar. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o bebê sozinho em um quarto.
De acordo com o relato de um dos policiais, a criança estava com roupas cobrindo o rosto, o que comprometia sua respiração. O pai foi localizado e afirmou que havia deixado o filho sozinho por um “breve período”, conforme a nota da corporação.
O homem foi preso, e o bebê foi entregue à mãe. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Bernardo do Campo.