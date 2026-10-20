Um homem foi preso neste domingo (18) por suspeita de violência doméstica, após uma denúncia feita pela própria companheira. Durante a ocorrência, policiais militares resgataram o filho do casal, um bebê de 3 meses, que estava sozinho em uma residência.

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O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A ocorrência começou quando a mulher ligou para o telefone 190, da Polícia Militar, e simulou fazer um pedido de pizza para indicar que precisava de ajuda.