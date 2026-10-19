Um homem foi atropelado na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite de domingo (18). O acidente aconteceu na altura do km 145,7, na região da Vila Tatetuba, sentido São Paulo. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi achada desacordada sobre uma das faixas da rodovia. O homem não portava documentos e foi socorrido.

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento do registro policial, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.