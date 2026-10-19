Um homem foi atropelado na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite de domingo (18). O acidente aconteceu na altura do km 145,7, na região da Vila Tatetuba, sentido São Paulo. A vítima ainda não foi identificada.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi achada desacordada sobre uma das faixas da rodovia. O homem não portava documentos e foi socorrido.
Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento do registro policial, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Motorista diz que homem apareceu correndo na pista
Segundo o boletim de ocorrência, a condutora de um Hyundai ix35 preto contou que trafegava pela Dutra, no sentido São Paulo, quando percebeu repentinamente uma pessoa correndo pela pista.
Ela afirmou que o trecho estava muito escuro e que conseguiu visualizar o pedestre apenas instantes antes da colisão, não sendo possível evitar o atropelamento.
Com o impacto, o veículo sofreu danos na parte frontal direita e no para-brisa, próximo ao lado do passageiro.
Ainda conforme o depoimento, a motorista acionou o telefone de emergência 193 imediatamente após o acidente e manteve o pisca-alerta ligado. Ela relatou que recebeu orientação para procurar um local seguro.
Durante o deslocamento, a mulher encontrou uma equipe da Polícia Militar, comunicou o ocorrido e, posteriormente, seguiu até uma base da Polícia Rodoviária Federal.
Polícia Rodoviária Federal localizou vítima caída na rodovia
Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo atendimento informaram que estavam em outra ocorrência de trânsito, na altura do km 148 da Dutra, quando foram avisados por motoristas sobre um atropelamento ocorrido alguns quilômetros antes.
Ao chegarem ao km 145,7, encontraram o homem caído na pista, desacordado e sem identificação.
Posteriormente, os agentes foram informados de que a motorista envolvida estava na base da PRF, onde aguardava a chegada da equipe.
Durante a averiguação, os policiais constataram que a mulher não apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para consumo de álcool.
Polícia Civil vai investigar atropelamento
A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (19), na Central de Polícia Judiciária de São José, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A autoridade policial determinou a realização de exames periciais para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.
O veículo foi liberado à motorista, que se comprometeu a apresentá-lo posteriormente para perícia, incluindo a análise do sistema de freios e dos dispositivos de segurança.
Segundo o registro policial, o trabalho pericial no local ficou prejudicado porque a vítima já havia sido socorrida e o automóvel não estava mais no trecho quando os agentes chegaram.
O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela região, que dará continuidade às investigações.
Até o encerramento do boletim de ocorrência, a identidade do homem atropelado ainda era desconhecida.