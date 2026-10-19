Uma menina de 2 anos morreu na manhã desta segunda-feira (19), após ser encontrada sem reação pelos pais. O caso ocorreu no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, e é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.
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Segundo o boletim de ocorrência, os pais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que compareceu ao local e constatou a morte da criança.
Durante o atendimento, a equipe médica identificou vermelhidão na região do pescoço da menina. A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico para auxiliar na identificação da causa da morte.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. As autoridades investigam as circunstâncias da morte e consideram as hipóteses de homicídio ou abandono de incapaz. Os pais foram encaminhados para prestar depoimento. A investigação segue em andamento para esclarecer o que aconteceu.