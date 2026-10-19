Idade: 75 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 20/10/2026 16:00
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/10/2026 11:00
FRANCISCO DAS CHAGAS FIDELIS
Idade: 57 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/10/2026 11:00
MARIA DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS
Idade: 72 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/10/2026 10:30
HILDA MARIA DE SOUSA FARIA
Idade: 64 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/10/2026 10:30
MARTA MARIA DE LIMA
Idade: 82 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 19/10/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP- 20/10/2026 09:00
EUCLIDES HOLOVATE
Idade: 82 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 17:00
JOSE AMARILDO DAS NEVES
Idade: 59 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 16:30
MANUEL COLLA ROSA
Idade: 91 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 19/10/2026 16:30
FRANCISCO ORLANDO DE OLIVEIRA MACEDO
Idade: 57 Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 19/10/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 16:00
MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA
Idade: 73 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: CAMPO DAS OLIVEIRAS/ JACAREI
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 13:30
LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE SALES
Idade: 76 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 19/10/2026 12:30
ROBERTO CAETANO DAS MERCES JUNIOR
Idade: 25 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 11:00
ROSANGELA MARIA NOGUEIRA VILAS BOAS
Idade: 67 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/10/2026 10:00
SEBASTIÃO DE CARVALHO FIRMINO
Idade: 76 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/10/2026 09:00
RODRIGO CASTRO DE CAMPOS MELO
Idade: 47 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 08:30
MARCIO RODRIGO PEREIRA
Idade: 41 Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: VEL. MUNICIPAL DE M.LOBATO
Sepultamento: CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP- 19/10/2026 08:00