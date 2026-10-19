19 de outubro de 2026
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LUTO

Laís Helena morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Laís Helena morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC
Laís Helena morre aos 75 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 75 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 20/10/2026 16:00

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WALLACE CESAR DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA

Idade: 41 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/10/2026 11:00

FRANCISCO DAS CHAGAS FIDELIS

Idade: 57 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/10/2026 11:00

MARIA DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS

Idade: 72 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/10/2026 10:30

HILDA MARIA DE SOUSA FARIA

Idade: 64 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 20/10/2026 10:30

MARTA MARIA DE LIMA

Idade: 82 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 19/10/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP- 20/10/2026 09:00

EUCLIDES HOLOVATE

Idade: 82 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 17:00

JOSE AMARILDO DAS NEVES

Idade: 59 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 16:30

MANUEL COLLA ROSA

Idade: 91 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 19/10/2026 16:30

FRANCISCO ORLANDO DE OLIVEIRA MACEDO

Idade: 57 Data de falecimento: 19/10/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 19/10/2026 das 07:00 às 16:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 16:00

MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA

Idade: 73 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: CAMPO DAS OLIVEIRAS/ JACAREI

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/10/2026 13:30

LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE SALES

Idade: 76 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 19/10/2026 12:30

ROBERTO CAETANO DAS MERCES JUNIOR

Idade: 25 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 11:00

ROSANGELA MARIA NOGUEIRA VILAS BOAS

Idade: 67 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/10/2026 10:00

SEBASTIÃO DE CARVALHO FIRMINO

Idade: 76 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/10/2026 09:00

RODRIGO CASTRO DE CAMPOS MELO

Idade: 47 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 19/10/2026 08:30

MARCIO RODRIGO PEREIRA

Idade: 41 Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: VEL. MUNICIPAL DE M.LOBATO

Sepultamento: CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP- 19/10/2026 08:00

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