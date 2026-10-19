Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após invadir o quintal da ex-mulher armado com uma faca e descumprir uma medida protetiva, na tarde de domingo (18), no Jardim Primavera, na zona leste de São José dos Campos.
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A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha da GCM (Guarda Civil Municipal), após vizinhos denunciarem a situação e acionarem as equipes pelo telefone 153.
Os agentes chegaram ao local, desarmaram o suspeito e garantiram a segurança da vítima. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada.
Denúncias de violência doméstica
A Prefeitura de São José dos Campos orienta que casos de violência doméstica sejam denunciados. A população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, com atendimento 24 horas, ou a Polícia Militar pelo 190.
A denúncia rápida pode ajudar a prevenir novas agressões e proteger vítimas de violência doméstica.