Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após invadir o quintal da ex-mulher armado com uma faca e descumprir uma medida protetiva, na tarde de domingo (18), no Jardim Primavera, na zona leste de São José dos Campos.

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A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha da GCM (Guarda Civil Municipal), após vizinhos denunciarem a situação e acionarem as equipes pelo telefone 153.