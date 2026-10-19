Motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra devem redobrar a atenção nesta semana. A concessionária RioSP realizará obras de conservação e recuperação do pavimento entre esta segunda-feira (19) e domingo (25), com fechamento alternado de faixas em diferentes trechos da rodovia no Vale do Paraíba e na Região Metropolitana de São Paulo.
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Os trabalhos incluem reparos em pavimento rígido, requadro, tapa-buraco e microfresagem. Para a execução dos serviços, haverá interdições nos períodos diurno, das 8h às 18h, e noturno, das 22h às 6h, conforme o trecho e o cronograma de cada atividade.
A concessionária recomenda que os condutores respeitem a sinalização, reduzam a velocidade nas áreas em obras e mantenham atenção redobrada ao passar pelos pontos de intervenção. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos ou cancelados.
Obras no Vale
No Vale do Paraíba, as intervenções incluem trechos da pista Sul, no sentido São Paulo, e da pista Norte, no sentido Rio de Janeiro.
Os serviços de recuperação do pavimento rígido serão realizados ao longo da semana, principalmente na pista Sul. Confira o cronograma:
- 19 de outubro: do km 5 ao km 11, nas faixas 1 e 2.
- 20 de outubro: do km 11 ao km 15, na faixa 1.
- 21 de outubro: do km 15 ao km 16, nas faixas 1 e 2.
- 22 de outubro: do km 15 ao km 31, nas faixas 1 e 2.
- 23 de outubro: do km 32 ao km 34, na faixa 1.
- 24 de outubro: do km 34 ao km 36, na faixa 1.
- 25 de outubro: no km 36, nas faixas 1 e 2.
As faixas 1 e 2 correspondem, respectivamente, às pistas da esquerda e da direita.
Reparo de buracos e microfresagem
Além da recuperação do pavimento rígido, a concessionária fará serviços de requadro, tapa-buraco e microfresagem em diferentes pontos da rodovia.
Na segunda-feira (19), os trabalhos estão previstos entre os km 59 e 58 da pista Norte, no sentido Rio de Janeiro, durante o dia. À noite, a intervenção ocorrerá entre os km 101 e 103 da pista Sul, no sentido São Paulo.
Na terça-feira (20), haverá serviços durante o dia entre os km 65 e 66 da pista Sul e entre os km 61,610 e 60,300 da pista Norte. À noite, as intervenções ocorrerão entre os km 67 e 68 e entre os km 77,900 e 78, ambos na pista Sul.
Na quarta-feira (21), os trabalhos diurnos serão realizados entre os km 64 e 63 e entre os km 63 e 62 da pista Norte. À noite, haverá intervenções entre os km 71 e 72 da pista Sul, além dos trechos entre os km 110,100 e 109 e entre os km 81,700 e 80 da pista Norte.
Intervenções na Grande São Paulo
Na Região Metropolitana de São Paulo, os serviços de requadro, tapa-buraco e microfresagem serão realizados entre os km 218 e 216 da Marginal Norte, de 19 a 23 de outubro.
Na quinta-feira (22), também estão previstas intervenções entre os km 231 e 230 da pista Norte, no sentido Rio de Janeiro, e no trecho entre os km 218 e 216 da Marginal Norte, ambas durante o dia.
Na sexta-feira (23), os trabalhos ocorrerão à noite entre os km 222 e 221 da Marginal Norte.
Orientação de segurança
A RioSP também destaca o Movimento Afaste-se, iniciativa que orienta os motoristas a mudar de faixa sempre que possível ao se aproximarem de viaturas operacionais, equipes de atendimento, guinchos, ambulâncias ou veículos de inspeção parados no acostamento.
Quando não for possível mudar de faixa, a recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção. A medida busca proteger os profissionais que atuam na rodovia e os demais usuários da Via Dutra.