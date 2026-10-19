Motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra devem redobrar a atenção nesta semana. A concessionária RioSP realizará obras de conservação e recuperação do pavimento entre esta segunda-feira (19) e domingo (25), com fechamento alternado de faixas em diferentes trechos da rodovia no Vale do Paraíba e na Região Metropolitana de São Paulo.

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Os trabalhos incluem reparos em pavimento rígido, requadro, tapa-buraco e microfresagem. Para a execução dos serviços, haverá interdições nos períodos diurno, das 8h às 18h, e noturno, das 22h às 6h, conforme o trecho e o cronograma de cada atividade.