O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer favorável às contas de 2024 da Prefeitura de São José dos Campos, ano em que o município já era comandado pelo atual prefeito, Anderson Farias (PSD). O julgamento foi realizado pela Segunda Câmara em 22 de setembro, mas a decisão foi publicada apenas na última sexta-feira (16).

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O julgamento das contas caberá à Câmara de São José. Como o parecer do TCE foi favorável, as contas serão rejeitadas somente se receberem os votos contrários de, ao menos, 14 dos 21 vereadores.