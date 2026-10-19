Quase 22 meses após o prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciar a intenção de conceder à iniciativa privada a gestão dos parques municipais de Taubaté, a Prefeitura ainda não abriu nenhuma licitação com essa finalidade.

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O anúncio foi feito por Sérgio em janeiro de 2025, nos primeiros dias de mandato. Atualmente, após a Câmara aprovar projetos do prefeito, estão em vigor duas leis que autorizam a concessão de sete parques.