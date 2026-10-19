O policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, 57 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (19), em Taubaté, após ser esfaqueado pelo enteado, de 34 anos, ao tentar defender a esposa durante uma discussão familiar.
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O crime aconteceu em uma residência na região do bairro Água Quente, e a mulher também foi ferida pelo próprio filho.
Segundo o boletim de ocorrência, Marcos interveio quando o enteado avançou contra a mãe, de 56 anos, armado com uma faca. Ao tentar proteger a esposa, o policial penal foi atingido por um golpe no abdômen.
A mulher sofreu um corte em um dos dedos da mão ao tentar se defender. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio e lesão corporal.
Ataque em Taubaté
De acordo com o registro policial, a discussão começou quando Ana repreendeu o filho durante um episódio de agressividade. Naquele momento, ela conversava com o próprio pai, avô do suspeito, quando o homem também teria apresentado comportamento agressivo contra o familiar.
Ao ser repreendido pela mãe, o suspeito pegou uma faca e avançou em direção a ela. Ana tentou se defender e acabou ferida. Ao ouvir os gritos de dor da esposa, Marcos tentou protegê-la, mas foi atingido no abdômen.
Mesmo ferido, o policial penal correu até um dos quartos da residência e trancou a porta. Quando a equipe de resgate chegou ao imóvel, Marcos não respondeu aos chamados dos profissionais.
A porta precisou ser arrombada. Os socorristas encontraram o policial caído no chão e constataram a morte no local.
Taser para conter suspeito
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de uma pessoa esfaqueada.
Conforme o boletim, os agentes encontraram o suspeito com uma faca na cintura. Durante a abordagem, os policiais tentaram conversar com ele, mas o homem sacou a arma branca e demonstrou intenção de avançar contra a equipe.
Diante da situação, os militares utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser, para contê-lo. O registro policial informa ainda que foi necessário empregar força moderada para realizar o algemamento.
O suspeito foi identificado no boletim como André Luiz Martins Silva, de 34 anos, e consta como indiciado no caso.
Investigação apura morte
O boletim de ocorrência registra que Ana informou aos policiais que o filho fazia acompanhamento psicológico e tinha uma consulta com um médico psiquiatra agendada. Segundo o relato, ainda não havia diagnóstico médico informado.
A motivação do ataque e as circunstâncias da discussão deverão ser apuradas pela Polícia Civil. O registro foi feito como homicídio e lesão corporal, e a situação judicial do suspeito após a apresentação da ocorrência não consta nas informações disponíveis.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do corpo de Marcos Antonio.