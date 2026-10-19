O policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, 57 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (19), em Taubaté, após ser esfaqueado pelo enteado, de 34 anos, ao tentar defender a esposa durante uma discussão familiar.

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O crime aconteceu em uma residência na região do bairro Água Quente, e a mulher também foi ferida pelo próprio filho.