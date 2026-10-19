O Vale do Paraíba registrou 1.164 furtos de hidrômetros entre janeiro e setembro de 2026, segundo dados da Sabesp. Os casos foram contabilizados nos 24 municípios atendidos pela companhia e provocam transtornos aos moradores, como falta de água, vazamentos, desperdício e prejuízos financeiros.

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No mesmo período de 2025, foram registrados 1.066 casos, o que representou um aumento de 9% nos casos de 2026.