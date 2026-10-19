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RODOVIA

Acidente entre ônibus e carreta interdita a Via Dutra em Guará

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/De Olho em Guará
Acidente envolveu ônibus e carreta
Acidente envolveu ônibus e carreta

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta interditou totalmente a pista norte da rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 65, em Guaratinguetá, na tarde desta segunda-feira (19). O trecho fica no sentido Rio de Janeiro. No primeiro boletim, a concessionária RioSP informou que havia cerca de 2 quilômetros de congestionamento.

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A ocorrência foi comunicada ao Centro de Controle Operacional da concessionária às 14h21. Até a última atualização, as circunstâncias da colisão e a existência de feridos ainda estavam em apuração. Também não havia previsão de liberação da pista.

O bloqueio afeta os motoristas que seguem de Guaratinguetá em direção a Lorena, Cruzeiro e ao estado do Rio de Janeiro.

A RioSP reforçou a orientação para que os condutores mantenham distância das equipes que trabalham na ocorrência, seguindo o movimento “Afaste-se”, que busca garantir a segurança dos profissionais durante os atendimentos nas rodovias.

As informações sobre o número de ocupantes do ônibus, possíveis vítimas e as condições da carreta ainda não haviam sido divulgadas pela concessionária.

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