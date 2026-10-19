Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta interditou totalmente a pista norte da rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 65, em Guaratinguetá, na tarde desta segunda-feira (19). O trecho fica no sentido Rio de Janeiro. No primeiro boletim, a concessionária RioSP informou que havia cerca de 2 quilômetros de congestionamento.

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A ocorrência foi comunicada ao Centro de Controle Operacional da concessionária às 14h21. Até a última atualização, as circunstâncias da colisão e a existência de feridos ainda estavam em apuração. Também não havia previsão de liberação da pista.