O policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, de 57 anos, morreu após ser esfaqueado pelo enteado, de 34 anos, durante uma discussão familiar na manhã desta segunda-feira (19), em uma residência na Rua Jambeiro, no bairro Água Quente, em Taubaté.
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Segundo o boletim de ocorrência, Marcos tentou proteger a esposa, de 56 anos, que também foi ferida pelo próprio filho. O suspeito foi contido por policiais militares com o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser.
Policial penal tentou proteger a esposa
De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou entre a mulher e o filho, identificado no registro policial como André Luiz. Durante o desentendimento, o homem teria apresentado comportamento agressivo, pegado uma faca e avançado contra a mãe.
Ao tentar se defender, a mulher sofreu um corte em um dos dedos da mão. Marcos, marido dela e padrasto do suspeito, interveio para tentar impedir a agressão, mas acabou atingido por um golpe de faca no abdômen.
Mesmo ferido, o policial penal conseguiu correr até um dos quartos da residência e trancar a porta. Quando as equipes de resgate chegaram ao imóvel, ele não respondeu aos chamados.
Os profissionais precisaram arrombar a porta e encontraram Marcos caído no chão. A morte foi constatada no local.
O boletim de ocorrência não detalha quanto tempo transcorreu entre o ataque e a chegada do socorro.
Enteado foi contido com taser pela Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de uma pessoa esfaqueada.
Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o enteado com uma faca na cintura. Segundo o registro policial, os policiais tentaram dialogar com o homem, mas ele teria sacado a arma branca e demonstrado intenção de avançar contra a equipe.
Diante da situação, os militares utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser, para contê-lo. O boletim também informa que foi necessário o emprego de força moderada para realizar o algemamento.
Não havia informação, no material disponibilizado à reportagem, sobre a situação judicial do suspeito após a apresentação da ocorrência à Polícia Civil.
Polícia Civil investiga homicídio em Taubaté
O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio e lesão corporal. André Luiz consta como indiciado no boletim de ocorrência.
A investigação deverá apurar a sequência dos acontecimentos, as circunstâncias da discussão familiar e a dinâmica das agressões que resultaram na morte do policial penal e no ferimento da mulher.
Mãe relatou acompanhamento psicológico do filho
O boletim de ocorrência também registra que a mãe informou aos policiais que o filho recebia acompanhamento psicológico e tinha uma consulta com psiquiatra agendada. Segundo o relato, não havia diagnóstico médico informado.
A motivação do crime deverá ser esclarecida durante a investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Marcos Antonio Martins Fernandes.