O policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, de 57 anos, morreu após ser esfaqueado pelo enteado, de 34 anos, durante uma discussão familiar na manhã desta segunda-feira (19), em uma residência na Rua Jambeiro, no bairro Água Quente, em Taubaté.

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Segundo o boletim de ocorrência, Marcos tentou proteger a esposa, de 56 anos, que também foi ferida pelo próprio filho. O suspeito foi contido por policiais militares com o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser.

Policial penal tentou proteger a esposa