A Construvale 2026 aposta em experiências presenciais para aproximar empresas e consumidores, estimular negócios e apresentar novidades do mercado imobiliário e da construção civil.

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A feira será realizada de 12 a 15 de novembro, no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, com mais de 150 marcas expositoras e expectativa de atrair cerca de 20 mil pessoas.