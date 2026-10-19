A Construvale 2026 aposta em experiências presenciais para aproximar empresas e consumidores, estimular negócios e apresentar novidades do mercado imobiliário e da construção civil.
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A feira será realizada de 12 a 15 de novembro, no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, com mais de 150 marcas expositoras e expectativa de atrair cerca de 20 mil pessoas.
Entre as atrações previstas estão estandes com ambientes imersivos, uma exposição surpresa e um reality show de arquitetura. A programação também terá arena de palestras, espaço para podcasts, exposição de carros, área infantil e ambientes de convivência para facilitar o contato entre visitantes e representantes das empresas.
“Em um mundo de telas, as experiências presenciais estão se tornando cada vez mais necessárias. Nossa intenção é aproximar público e empresas para troca de informações, conexões importantes e novos negócios”, afirma Maria Rita Singulano, presidente da Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), responsável pela organização do evento.
Lançamentos e oportunidades
Durante os quatro dias, construtoras de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e do Litoral Norte vão apresentar empreendimentos para quem pretende comprar um imóvel ou investir no setor.
A feira também reunirá fornecedores de materiais de construção, produtos e serviços destinados a quem planeja construir ou reformar. A proposta é permitir que o público conheça alternativas, compare opções e esclareça dúvidas diretamente com as empresas.
Os estandes terão áreas de convivência para conversas com representantes e proprietários das construtoras e de outros negócios participantes. Os visitantes poderão obter informações sobre empreendimentos, produtos, condições de compra e financiamento.
A Caixa Econômica Federal, patrocinadora do evento, também levará uma equipe para prestar atendimento ao público interessado em informações sobre crédito imobiliário.
IA e inovação
A industrialização da construção civil e o uso da inteligência artificial estão entre os temas que devem ganhar destaque na edição deste ano. A feira pretende apresentar tendências e tecnologias que estão transformando o setor, sem deixar de lado o contato direto entre empresas e consumidores.
A proposta é que os visitantes conheçam não apenas os empreendimentos e as novidades, mas também os profissionais responsáveis pelos projetos. Para as empresas, o encontro representa uma oportunidade de entender as demandas dos clientes, fortalecer relações de confiança e ampliar as possibilidades de negócios.
A Construvale é promovida pela Aconvap desde 2005 e se consolidou como um espaço de relacionamento entre construtoras, incorporadoras, engenheiros, arquitetos, fornecedores, instituições e representantes do poder público.
20 mil visitantes em 2025
Na edição de 2025, realizada de 9 a 12 de outubro, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes e registrou um volume recorde de negócios, segundo a organização. O evento também alcançou mais de 700 mil pessoas nas redes sociais, além do público impactado por ações em rádio e televisão.
Uma das experiências daquele ano foi a construção de um estande que simulava uma casa, montado em drywall em apenas 72 horas.
Para 2026, a organização pretende ampliar a interação com o público por meio de atrações que vão além da exposição tradicional de produtos e serviços.
A feira conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Seconci, Confea, Crea-SP e Mútua.
SERVIÇO
Construvale 2026
Data: 12 a 15 de novembro
Horários: quinta-feira a sábado, das 12h às 21h; domingo, das 12h às 20h.
Local: Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos.
Entrada: gratuita, mediante inscrição pelo site (acesse aqui)
Organização: Aconvap