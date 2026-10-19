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MERCADO IMOBILIÁRIO

MVituzzo lança empreendimento com plantas de até 84 m² em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Imagem do empreendimento divulgada pela construtora
Imagem do empreendimento divulgada pela construtora

A construtora MVituzzo, de São José dos Campos, lança nesta terça-feira (20) o Senses, novo empreendimento residencial na avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na zona sul da cidade.

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O projeto reúne apartamentos de 37 m² a 84 m², com opções de um, dois e três dormitórios, e aposta em ambientes planejados para aliar conforto, bem-estar e praticidade.

A apresentação do empreendimento está marcada para as 18h, com um welcome drink na Arena Full Trader, no Jardim Aquarius. O evento terá a curadoria da imobiliária Suaimobi e permitirá aos convidados conhecer o projeto em primeira mão.

Localizado na avenida Andrômeda, 853, o Senses fica a cerca de três minutos do Vale Sul Shopping, um dos principais centros comerciais de São José dos Campos.

Apartamentos

O empreendimento terá diferentes configurações de plantas, com metragens que variam de acordo com o número de dormitórios e suítes.

As unidades de um dormitório terão entre 37 m² e 41 m², enquanto as opções de dois dormitórios, com duas suítes, terão 70 m² e 73 m². Já os apartamentos de três suítes terão 84 m².

As unidades menores contarão com uma vaga de garagem, infraestrutura para ar-condicionado na sala e no dormitório, persiana de enrolar na janela do quarto e espaço técnico para os equipamentos de climatização e aquecimento a gás.

Outro diferencial previsto é o piso nivelado entre a sala e a varanda, além do aquecimento a gás nas torneiras da cozinha e do banheiro.

Plantas maiores

Os apartamentos de 84 m² terão três suítes, lavabo, duas vagas de garagem e hobby box, espaço adicional para guardar objetos. O projeto também prevê varanda na suíte master, área de serviço separada e banheiros com iluminação e ventilação naturais.

Nas unidades maiores, a suíte principal terá espaço para cama queen-size e armário com extensão de até 5,10 metros. As plantas também contarão com infraestrutura para ar-condicionado nos dormitórios e na sala, além de preparação para churrasqueira a gás e pia na varanda.

Entre os itens previstos estão ainda o fechamento de vidro na varanda da sala, persianas de enrolar nos quartos e aquecimento a gás nas torneiras da cozinha e dos banheiros, com exceção do lavabo.

Com diferentes opções de metragem e configurações, o Senses chega ao mercado imobiliário de São José dos Campos com propostas voltadas a perfis variados de moradores, de quem busca um apartamento compacto a famílias que precisam de mais espaço.

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