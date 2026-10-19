A construtora MVituzzo, de São José dos Campos, lança nesta terça-feira (20) o Senses, novo empreendimento residencial na avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na zona sul da cidade.

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O projeto reúne apartamentos de 37 m² a 84 m², com opções de um, dois e três dormitórios, e aposta em ambientes planejados para aliar conforto, bem-estar e praticidade.