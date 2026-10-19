A construtora MVituzzo, de São José dos Campos, lança nesta terça-feira (20) o Senses, novo empreendimento residencial na avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O projeto reúne apartamentos de 37 m² a 84 m², com opções de um, dois e três dormitórios, e aposta em ambientes planejados para aliar conforto, bem-estar e praticidade.
A apresentação do empreendimento está marcada para as 18h, com um welcome drink na Arena Full Trader, no Jardim Aquarius. O evento terá a curadoria da imobiliária Suaimobi e permitirá aos convidados conhecer o projeto em primeira mão.
Localizado na avenida Andrômeda, 853, o Senses fica a cerca de três minutos do Vale Sul Shopping, um dos principais centros comerciais de São José dos Campos.
Apartamentos
O empreendimento terá diferentes configurações de plantas, com metragens que variam de acordo com o número de dormitórios e suítes.
As unidades de um dormitório terão entre 37 m² e 41 m², enquanto as opções de dois dormitórios, com duas suítes, terão 70 m² e 73 m². Já os apartamentos de três suítes terão 84 m².
As unidades menores contarão com uma vaga de garagem, infraestrutura para ar-condicionado na sala e no dormitório, persiana de enrolar na janela do quarto e espaço técnico para os equipamentos de climatização e aquecimento a gás.
Outro diferencial previsto é o piso nivelado entre a sala e a varanda, além do aquecimento a gás nas torneiras da cozinha e do banheiro.
Plantas maiores
Os apartamentos de 84 m² terão três suítes, lavabo, duas vagas de garagem e hobby box, espaço adicional para guardar objetos. O projeto também prevê varanda na suíte master, área de serviço separada e banheiros com iluminação e ventilação naturais.
Nas unidades maiores, a suíte principal terá espaço para cama queen-size e armário com extensão de até 5,10 metros. As plantas também contarão com infraestrutura para ar-condicionado nos dormitórios e na sala, além de preparação para churrasqueira a gás e pia na varanda.
Entre os itens previstos estão ainda o fechamento de vidro na varanda da sala, persianas de enrolar nos quartos e aquecimento a gás nas torneiras da cozinha e dos banheiros, com exceção do lavabo.
Com diferentes opções de metragem e configurações, o Senses chega ao mercado imobiliário de São José dos Campos com propostas voltadas a perfis variados de moradores, de quem busca um apartamento compacto a famílias que precisam de mais espaço.