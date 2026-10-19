A morte de Mozart Gomes Morais, advogado e professor do curso de Direito do Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, causou comoção entre estudantes, ex-alunos e profissionais da área jurídica. A causa da morte não foi divulgada.
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A 65ª Subseção da OAB/SP, em Caraguatatuba, publicou uma nota de pesar lamentando a perda e manifestando solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e alunos do professor.
Na homenagem, a entidade destacou a trajetória de Mozart e desejou força aos que enfrentam o luto. A OAB também ressaltou a importância de preservar a memória e o legado deixados pelo advogado.
Trajetória na advocacia
Mozart Gomes Morais era advogado, mestre em Direito e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Sua atuação acadêmica era uma das marcas de sua carreira, reconhecida por alunos que destacaram a dedicação às aulas e a capacidade de despertar o interesse pela área criminal.
À frente da Mozart Morais Advocacia, escritório fundado em 2011, ele trabalhava com representação jurídica e atendimento personalizado.
Segundo a apresentação profissional do escritório, Mozart acumulava mais de 15 anos de experiência na advocacia, cerca de dez anos como professor universitário e trabalhos publicados em congressos internacionais.
Além do Direito, ele também tinha ligação com a música. Contrabaixista, integrava a Orquestra Sinos Azuis.
Repercussão
Nas redes sociais, alunos e ex-alunos publicaram mensagens de despedida e lembraram a influência de Mozart em suas trajetórias acadêmicas e profissionais.
Paloma Moura relatou a dificuldade de acreditar na morte do professor. Segundo ela, Mozart havia dado aula poucas semanas antes e ainda orientava um trabalho que deveria ser entregue na semana seguinte.
Talita Marcondes, que teve o advogado como orientador de trabalho de conclusão de curso, destacou sua sensatez e seu jeito de tratar as pessoas. Paola Salvador também lamentou a perda e lembrou que foi aluna dele durante toda a graduação em Direito.
Outras homenagens ressaltaram a paixão do professor pelo Direito Penal e a forma como transmitia conhecimento. Karina Insaurrade afirmou que as aulas despertaram nela um interesse especial pela área criminal e agradeceu pelos ensinamentos recebidos.
A despedida também foi marcada por mensagens de amigos e colegas, que destacaram a importância de Mozart em suas vidas e manifestaram solidariedade à família.