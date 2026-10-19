A morte de Mozart Gomes Morais, advogado e professor do curso de Direito do Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, causou comoção entre estudantes, ex-alunos e profissionais da área jurídica. A causa da morte não foi divulgada.

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A 65ª Subseção da OAB/SP, em Caraguatatuba, publicou uma nota de pesar lamentando a perda e manifestando solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e alunos do professor.