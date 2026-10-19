Um recém-nascido de 25 dias foi encontrado sem vida na sexta-feira (16) no bairro Perequê (Nova Caragua 1), em Caraguatatuba. A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender ao caso.

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No local, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestou o óbito do bebê. De acordo com informações prestadas pelos responsáveis aos policiais, a criança nasceu prematura, tinha histórico de apneia e havia ficado internada após o nascimento.