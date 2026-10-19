Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (15), após uma denúncia anônima que resultou na apreensão de 435 porções de entorpecentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) averiguaram a denúncia em um imóvel na travessa Monsenhor Claro e, no local, encontraram uma sacola escondida sob entulhos no quintal.
A sacola continha 259 pinos de cocaína, 140 pedras de crack e 36 microtubos com maconha.
O responsável confessou armazenar os ilícitos em troca de aproximadamente R$ 300 por semana. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.