Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (15), após uma denúncia anônima que resultou na apreensão de 435 porções de entorpecentes.

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Policiais da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) averiguaram a denúncia em um imóvel na travessa Monsenhor Claro e, no local, encontraram uma sacola escondida sob entulhos no quintal.