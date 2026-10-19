A Embraer, fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos, entregou à American Airlines o primeiro jato regional E175 equipado com assentos RECARO de nova geração.

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O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), e a novidade faz parte do processo de modernização da cabine da aeronave, uma das mais utilizadas na aviação regional da América do Norte.