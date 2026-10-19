A Embraer, fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos, entregou à American Airlines o primeiro jato regional E175 equipado com assentos RECARO de nova geração.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), e a novidade faz parte do processo de modernização da cabine da aeronave, uma das mais utilizadas na aviação regional da América do Norte.
Os novos assentos foram projetados para oferecer mais espaço individual, especialmente para as pernas, sem abrir mão do conforto. Com perfil mais fino e design contemporâneo, as poltronas também incorporam soluções de ergonomia e durabilidade para melhorar a experiência dos passageiros durante os voos.
A atualização representa mais uma etapa dos investimentos da Embraer na evolução do E175, que acumula mais de duas décadas de operação. A fabricante busca aproximar a experiência a bordo do modelo à oferecida pela família E2, composta por jatos comerciais de nova geração.
Segundo Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, a introdução dos assentos demonstra o compromisso da empresa com a modernização contínua da aeronave e com a melhoria da experiência dos passageiros.
Novos assentos foram projetados para oferecer mais espaço individual / Embraer
A American Airlines também destacou a importância da mudança. De acordo com Rhonda Crawford, vice-presidente sênior de Design e Estratégia da Experiência do Cliente da companhia, a empresa é a primeira aérea dos Estados Unidos a introduzir assentos RECARO em aeronaves Embraer E175.
A iniciativa integra a estratégia da companhia para tornar a experiência de viagem mais consistente e atender às expectativas dos clientes também nos voos regionais.
Além das melhorias na cabine, a Embraer continua investindo em tecnologias para ampliar a capacidade operacional do E175. Entre as atualizações previstas estão sistemas aprimorados de conectividade de dados e um radar meteorológico de nova geração, recursos que podem contribuir para a eficiência das operações e para a percepção das condições de voo pelas tripulações.
O E175 é reconhecido no mercado regional por combinar confiabilidade operacional, custos competitivos e conforto. Com as novas melhorias, a Embraer busca manter a competitividade do modelo e prolongar sua relevância para as companhias aéreas.