O programa City Tour de São José dos Campos promove uma programação especial com quatro passeios gratuitos entre quinta-feira (22) e a próxima terça-feira (27). Os roteiros incluem visitas ao MIC (Museu Interativo de Ciências), ao PIT (Parque de Inovação Tecnológica), ao MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e à Casa Encantada.
Roteiros
Na quinta-feira (22), o itinerário leva os participantes ao MIC e ao PIT. A concentração será às 8h30 no Parque da Cidade, de onde sairá o ônibus do programa.
Na sexta-feira (23), o roteiro contempla o MAB, o INPE e a Casa Encantada. A concentração ocorre às 9h, no próprio MAB, também com transporte por ônibus.
No sábado (24), o Parque Santos Dumont terá uma visita guiada a pé. O ponto de encontro será às 8h30 no local.
Edição "Ciência Delas"
O encerramento da programação será na terça-feira (27) com uma visita especial ao INPE dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema "Ciência Delas", a atividade é voltada ao público feminino para destacar a atuação de mulheres no meio científico e tecnológico. A concentração será às 8h30, no Parque da Cidade, com transporte por ônibus.
Como participar
Todos os passeios são gratuitos. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela Central 156 ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. As vagas são limitadas.