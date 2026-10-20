Um homem foi preso pela Polícia Militar após descumprir medida protetiva no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça no sábado (17).

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No local, a vítima, irmã do acusado, relatou ter sido ameaçada mesmo com a medida protetiva em vigor.