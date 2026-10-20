20 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ignora protetiva, ameaça a irmã e é preso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem ameaçou a própria irmã em Ubatuba
Homem ameaçou a própria irmã em Ubatuba

Um homem foi preso pela Polícia Militar após descumprir medida protetiva no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça no sábado (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a vítima, irmã do acusado, relatou ter sido ameaçada mesmo com a medida protetiva em vigor.

O suspeito foi localizado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários