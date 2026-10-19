A Volkswagen planeja congelar os salários de seus 660 mil funcionários em todo o mundo até 2030. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19) pelo Conselho Global de Trabalhadores da montadora alemã, que classificou a proposta como absurda e prevê resistência dos representantes dos empregados.

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A medida foi confirmada pelo conselho após informações internas sobre os planos da direção da empresa. O jornal alemão Süddeutsche Zeitung já havia publicado uma reportagem sobre o assunto.