Após a conquista do título da Copa Paulista na noite de sábado (17), o São José garantiu também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. E, nas redes sociais, o clube aproveitou para ‘alfinetar’ o Taubaté, que nunca disputou um torneio fora do estado de São Paulo.

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Mesmo sem cita o nome do Burro da Central, um vídeo no Instagram mostra a imagem de um passaporte com ‘acesso negado’ em um carimbo e uma pata de um burro em cima. Em seguida, uma outra imagem mostra um passaporte com o escudo do São José e um carimbo com ‘entrada autorizada para o Campeonato Brasileiro Série D 2027’.