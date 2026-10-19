Após a conquista do título da Copa Paulista na noite de sábado (17), o São José garantiu também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. E, nas redes sociais, o clube aproveitou para ‘alfinetar’ o Taubaté, que nunca disputou um torneio fora do estado de São Paulo.
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Mesmo sem cita o nome do Burro da Central, um vídeo no Instagram mostra a imagem de um passaporte com ‘acesso negado’ em um carimbo e uma pata de um burro em cima. Em seguida, uma outra imagem mostra um passaporte com o escudo do São José e um carimbo com ‘entrada autorizada para o Campeonato Brasileiro Série D 2027’.
“Para alguns, o acesso é negado. Mas, para o MAIOR DO INTERIOR, o passaporte está em dia para mais uma Série D!”, diz o clube no Instagram.
Antes, horas após o título, o clube já tinha alfinetado o Taubaté. Com a foto de uma Águia no Insta, escreveu: “Um minuto de silêncio por quem nunca saiu do estado! Na imagem, também havia o título: “não falo com quem nunca saiu do estado”.
Contextualizando, o Taubaté, clube centenário, fundado em 1914, é mais antigo e foi o primeiro da região a disputar a elite do Campeonato Paulista. No entanto, nunca disputou nenhum torneio nacional.
Por sua vez, o São José, que começou no futebol profissional em 1964, conseguiu disputar o Brasileirão em 1982, após conquistar vaga através do Paulista de 1981. Além disso, em 1989, disputou a Série B, subiu e disputou de novo o Brasileirão em 1990, além da Copa do Brasil.
Ainda disputou a Série B em 1991 e 1992, a Série C em 1997, Copa João Havelange em 2000 a Série D em 2024.